Covid-19 : 13 agents de santé dont 4 médecins de l’hôpital de Tamba infectés

L’hôpital régional de Tambacounda est, aujourd’hui, l’une des structures de santé du pays les plus touchées par la pandémie du Coronavirus et pour cause. D’après des sources de Seneweb, pas moins de 13 membres de son personnel soignant sont, à ce jour, infectés.

En effet, parmi les cinq (5) nouveaux cas signalés, ce vendredi 15 mai, dans la région, l’un est un agent de santé au Service de l’accueil et des urgences (Sau) de cet établissement public de référence et les quatre autres personnes sont des membres des familles d’agents déjà infectés.

Dans ce lot, note source, il y a quatre médecins, des infirmiers, un hygiéniste, et un aide-soignant.

Pour rappel, la région orientale compte, à ce jour, 81 cas confirmés de coronavirus dont 63 issus du département de Goudiry et 18 de Tamba. Quelque 63 patients sont déclarés guéris et 18 encore sous traitement au centre de l’hôpital régional de Tamba.