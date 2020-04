Couvre-feu : Un djinn « Fambondy » veille au grain à…

À Mampalago, un village situé dans le département de Bignona, c’est le « Fambondy », le roi des djinns protecteurs des peuples de la Basse-Casamance, qui assure le couvre-feu.

En l’absence des forces de défense et de sécurité, les anciens du village ont sollicité le djinn qui débute son couvre-feu à partir de 18 heures. Une décision bénie par les autorités administratives.

Pendant que le « Fambondy » opère dans le village, même les « Kankourangs » et les « Kumpos » n’osent pas sortir. Le 29 mars dernier, le djinn a confiné tout le village, durant 24 heures, à cause des jeunes inconscients qui ont tenté de le filmer dans ses œuvres.

Selon Source A qui donne l’information, sa fureur était telle que les repas ont été préparés dans les chambres et les cours des maisons vidées durant 24 heures.