Couvre-feu et interdiction de circuler : Aly Ngouille Ndiaye signe à nouveau un arrêté

Le coronavirus persiste ; l’état d’urgence se poursuit. Ainsi, ce jeudi 28 mai, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a publié un nouvel arrêté ministériel n°010133 modifiant l’article premier de l’arrêté n°8207 du 24 mars 2020 portant interdiction temporaire de circuler.

En application des dispositions sur l’état d’urgence, indique-t-il dans le communiqué reçu, des mesures sont encore prises. La circulation des personnes et des biens d’une région à une autre. Toutefois, des autorisations de circuler pour raison professionnelle entre régions peuvent être délivrées par le ministre de l’Intérieur.

De plus, la circulation d’un département à l’autre dans les régions de Diourbel et Thiès. Mais il est indiqué, dans le document, que des autorisations de circuler pour raison professionnelle, entre départements desdites régions, peuvent être délivrées par le ministère de l’Intérieur et les gouverneurs des régions de Diourbel et Thiès.

Egalement, le couvre-feu est toujours maintenu. Car la circulation des personnes et des biens de 21 h à 5 h sur toute l’étendue du territoire national, est encore de rigueur.