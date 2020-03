Couvre feu : De Mbour à Saly, la population se conscientise

La population commence à adhérer au couvre-feu décrété par le Président de la République, Macky Sall. En effet, le nombre de personnes interpellées diminue au fur et à mesure.

À Mbour, pour la nuit du 26 au 27, seules 06 personnes ont été interpellées, dont 03 pour non respect d’une décision administrative de couvre-feu, 02 pour ivresse publique et manifeste et 01 pour détention d’arme blanche (coupe-coupe).