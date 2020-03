Couvre-feu / Dahra Djoloff : Des maîtres coraniques réclament des vivres pour nourrir les talibés

Les responsables des daaras de la commune de Dahra-Djoloff ne veulent pas être en reste dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Ils ont décidé de retenir leurs talibés dans leurs daaras, pour éviter toute forme de contamination. Mais pour cela, ils ont besoin d’appui en vivres pour empêcher leurs talibés de se retrouver dans la rue surtout pendant la nuit .

« Nous sommes prêts à retenir nos talibés dans nos daaras pour aider les autorités à respecter les mesures d’hygiène dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, mais il faut qu’on nous aide car nous n’avons pas de salaire encore moins de soutien venant des parents de nos élèves. Nous sollicitons de l’aide en vivres et en denrées de première nécessité en vue de nourrir nos élèves », a déclaré le porte-parole de l’association des maîtres coraniques de Dahra-Djoloff, Bocar Niang.

Selon lui, depuis le début du couvre-feu décrété par les plus hautes autorités du pays, les talibés issus des daaras ne mangent plus la nuit à cause des forces de sécurité qui veillent au respect de la mesure. Pour que les talibés puissent être confinés dans les daaras, il faut qu’ils aient de la nourriture sur place, autrement, ils seront obligés de sortir, a mis en garde M. Niang.