Coût de la vie : Ousmane Sonko annonce une nouvelle phase de mesures pour...

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a annoncé ce vendredi devant l’Assemblée nationale le lancement imminent de la deuxième phase des mesures destinées à atténuer le coût de la vie pour les Sénégalais. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une première série d’actions mise en œuvre en juin dernier.

« Nous lancerons bientôt cette deuxième phase, et le Président de la République fera une annonce officielle détaillant les mesures concrètes de réduction des prix », a précisé le chef du gouvernement lors de la séance des Questions d’actualité au gouvernement.

L’annonce du Premier ministre intervient en réponse à une interrogation du député Adama Diallo (Gossas), qui a exprimé des préoccupations sur la hausse des prix et l’impact de la suppression des subventions, en lien avec un récent rapport de la Cour des Comptes.

Sonko a assuré que cette seconde phase de réduction des prix serait mise en œuvre « dans un climat de sérénité », grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs nationaux et internationaux, ainsi qu’à une optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Il a notamment cité des initiatives d’importation ciblée de denrées essentielles telles que le riz et d’autres produits alimentaires.

« Nous avons toujours affirmé que la solution durable réside dans le renforcement de la production locale. L’importation nous expose aux fluctuations des marchés mondiaux et aux chocs extérieurs », a-t-il rappelé.

Le Premier ministre a également mis en avant les efforts du gouvernement pour atténuer la pression sur les prix des produits de première nécessité, malgré un contexte économique complexe hérité des précédentes gestions. Il a souligné l’engagement du Président de la République dans des négociations avec les secteurs productifs afin d’obtenir des baisses de prix.

« Le gouvernement a consenti à d’importantes concessions, notamment la suppression de certaines taxes sur des produits essentiels, initialement destinées à financer d’autres projets », a-t-il précisé.

Face aux hausses constatées sur certains produits, Ousmane Sonko a dénoncé les pratiques abusives de certains acteurs économiques, tout en réaffirmant que les services de contrôle économique du ministère du Commerce restent mobilisés, malgré des ressources limitées.

Concernant les subventions, il a tenu à rassurer les populations :

« Nous n’envisageons pas une suppression brutale des subventions. Cependant, elles ne doivent plus bénéficier uniquement aux plus riches. Les foyers les plus vulnérables continueront à recevoir un soutien de l’État pour des produits essentiels comme l’électricité et les hydrocarbures ».

La séance a également permis aux membres du gouvernement de répondre aux questions des parlementaires sur d’autres sujets d’actualité, en application de l’article 85 de la Constitution.

Suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte : Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a justifié cette décision par la nécessité de réorganiser le secteur et d’assurer une meilleure structuration des compétitions.

Enquête sur le rapport de la Cour des Comptes : Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour identifier et sanctionner d’éventuelles malversations.

« Nous allons évaluer l’ampleur des irrégularités relevées et engager des poursuites contre toute personne impliquée dans des actes de gestion frauduleuse », a-t-il déclaré.

Réforme du Code général des impôts : Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a révélé qu’une réforme fiscale majeure est en préparation. Celle-ci vise à élargir l’assiette fiscale en intégrant davantage de secteurs à fort potentiel, afin de renforcer les recettes publiques et soutenir le développement économique.

Cette séance parlementaire a ainsi permis au gouvernement d’apporter des précisions sur plusieurs dossiers clés, tout en réaffirmant son engagement en faveur d’une économie plus stable et inclusive.