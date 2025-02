Apparition publique: Découvrez les belles images de Khady Kébé, l’épouse de Ousmane Sonko

Khady Kebe, épouse du leader politique Ousmane Sonko, a récemment captivé l’attention lors d’une sortie publique, où elle a opté pour une tenue blanche, symbole de pureté et de sobriété. Son élégance discrète et sa prestance naturelle ont marqué les esprits.

Cette apparition, où tradition et modernité se rencontrent, a été saluée pour l’impeccable sens du style de Khady Kebe. Sa manière de se vêtir illustre parfaitement l’harmonie entre son ancrage culturel et une touche de modernité, mettant en avant son raffinement. Son allure est le reflet de son souci du détail et de son élégance innée.