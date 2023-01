Courtier en équipements militaires : Thierno Ba, intime de Macky et proche du patron de la gendarmerie…

Africaintelligence a consacré un dossier sur Thierno Ndom Ba, qualifié de personnalité parmi les plus influentes de l’entourage du président sénégalais. Proche du président Macky Sall et mari de l’ancienne Présidente du CESE, Aminata Tall, l’homme d’affaires, selon nos confrères, compte parmi les courtiers en équipement militaire les plus en vogue à Dakar.

Fonds spéciaux de la présidence…

Ses connexions haut placées lui ont permis de diversifier ses activités: immobilier, politique…, Thierno Ba, selon toujours la même source, « s’est imposé en quelques années comme l’un des courtiers en équipements militaires les plus puissants de la place dakaroise. Disposant à discrétion de fonds spéciaux de la présidence, cet homme d’affaires est devenu l’un des principaux fournisseurs de la gendarmerie sénégalaise. Egalement actif dans l’immobilier, cet ami intime de Macky Sall choie son fief de Pikine, dont il est l’un des grands mécènes« .

Achat de véhicules blindés chinois…

Ainsi, il a su profiter du virage sécuritaire opéré après les émeutes de 2021 et a contribué au renforcement de la gendarmerie sénégalaise. « Il a facilité l’achat de véhicules blindés chinois cet été et de véhicules de transport de troupes turcs Otokar au mois de novembre« , selon toujours la même source.

Peu au fait des réalités militaires et proximité avec le général Moussa Fall…

« Ces deux récents succès de Thierno Ba ont été possibles grâce à la mise à disposition de fonds spéciaux de la présidence, qui échappent au contrôle du ministère de la défense et lui laissent la main libre pour mener à bien ses négociations pour le compte de la gendarmerie. Décrit par ses concurrents comme un homme d’affaires peu au fait des réalités militaires, Thierno Ba doit beaucoup à la confiance de son ‘ami de longue date’ Macky Sall et de son épouse, ainsi qu’à sa proximité avec le patron de la gendarmerie, le général Moussa Fall« , précise Africaintelligence.

Le réseau de son épouse, Aminata Tall…

Et pas que, Thierno Ba a également su exploiter les réseaux de son épouse Aminata Tall, « une personnalité politique de premier plan, pour compenser des origines modestes et devenir l’un des principaux courtiers en équipement militaire de la place dakaroise. Sa prompte ascension reste entachée de rumeurs sur de présumées malversations relatives à l’attribution de marchés publics. Des détournements de fonds qui auraient bénéficié à Thierno Ba et ses proches au sein du haut commandement de la gendarmerie« .

Son soutien à Macky Sall…

« Jouant sur ses connexions au sommet de l’exécutif, le Sénégalais s’est aussi enrichi dans l’immobilier, avec entre autres la vente de terrains où s’est érigée la Cité Keur Gorgui. Plus récemment, il s’est engagé en politique pour apporter son soutien à l’APR de Macky Sall. Thierno Ba, qui qualifie son soutien à Macky Sall de démarche ‘désintéressée’, multiplie les actions de bienfaisance dans son fief de Pikine avec le soutien de son frère cadet, Ousseynou Ba, pour tenter d’obtenir les suffrages des électeurs« , soutient la même source.