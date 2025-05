Cour de justice de la CEDEAO: Mauvaise nouvelle pour Khalifa Sall, Pape Djibril, Abdoulaye Wilane, Oumar Sarr...

La Cour de la CEDEAO a rendu son verdict suite au recours introduit par neuf opposants sénégalais, notamment Khalifa Sall, Pape Djibril Fall, Abdoulaye Wilane, Oumar Sarr ou encore Thierno Bocoum. Ces derniers, qui avaient saisi l’instance communautaire pour contester la légalité de la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections législatives anticipées, ont vu leur recours rejeté.

Selon ces opposants, les décrets présidentiels de septembre 2024, à l’origine du scrutin anticipé, portaient atteinte à leurs droits civils et politiques. Ils voyaient dans la dissolution de l’Assemblée une tentative de contournement des équilibres institutionnels, voire une stratégie de neutralisation politique.

Dans un premier temps, la Cour de la CEDEAO s’était déclarée compétente à juger l’affaire et avait déclaré la requête recevable. Toutefois, les arguments avancés par Khalifa Sall et Cie n’ont pas convaincu les juges. « La Cour estime qu’il n’existe pas de preuves suffisantes de violations des droits civils et politiques des requérants au regard du droit régional ou international », lit-on dans la décision officielle. La cour de préciser qu’elle n’a constaté “aucune violation des droits civils et politiques dans l’affaire opposant neuf figures politiques sénégalaises à l’État du Sénégal”.