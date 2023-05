Cour d’appel de Dakar : Falidou Keita jugé le 30 mai

Bonne nouvelle pour Fadilou Keita. Le responsable du parti Pastef arrêté en décembre 2022, sera jugé le 30 mai prochain devant la Cour d’appel de Dakar.

Dans un avis d’audience datée hier lundi dont Emedia détient copie, la chambre d’accusation informe les avocats de Fadilou Keita que l’appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire qu’ils avaient formulé dans l’affaire ministère public contre leur client est inscrite au rôle de la chambre d’accusation pour y être appelée à l’audience du 30 mai 2023 à 10 heures 00 minute.

Pour rappel, Fadilou Keita, membre de cabinet de Pastef et non moins Coordonnateur du “Nemmeeku Tour” a été arrêté mercredi 7 décembre 2022, dans la matinée sur ordre du procureur. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255, dans l’affaire concernant l’Adjudant-chef de la gendarmerie nationale, Didier Badji, porté disparu et le sergent de l’Armée nationale Fulbert Sambou, décédé de façon mystérieuse.