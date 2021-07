Coupures récurrentes d’eau : Un collectif annonce une plainte contre Sen’ Eau

La nouvelle entreprise française, Suez, qui gère l’exploitation et la distribution de l’eau aux Sénégalais est confrontée à des problèmes pour assurer ses devoirs. En effet, dans plusieurs villes du Sénégal, l’eau reste une denrée rare.

A Dakar, cette situation ne peut plus durer selon le collectif pour la défense des consommateurs et le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaniste (FRAPP)/ France-dégage. Ainsi, les deux structures ont tenu une conférence de presse ce 13 juillet pour annoncer une plainte contre la Sen’ Eau, la filiale sénégalaise de Suez.

Par ailleurs, le collectif et FRAPP/France-dégage ont décidé d’installer des comités dans tous les quartiers pour plus de mobilisation et ainsi peaufiner leur plan d’actions pour des sit-in devant les agences Sen’ Eau.

Walfnet