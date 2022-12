Coupe du monde _ Rigobert Song : “Si le Sénégal s’est qualifié…”

Les poulains de Rigobert Song doivent impérativement s’imposer face au Brésil aujourd’hui, vendredi pour pouvoir arracher leur ticket pour les huitièmes finale.

En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur du Cameroun a félicité le Sénégal pour sa qualification avant de verser dans une comparaison sur l’histoire des Lions de la Teranga et des Indomptables. Selon lui le Sénégal doit être une source de motivation pour ses joueurs.

« Nous devons faire la même chose que le Sénégal. Si les Sénégalais sont en huitième, pourquoi pas le Cameroun ? Voila. Au regard de l’histoire du football africain, le Cameroun a plus de titres que le Sénégal. Donc si le Sénégal a pu le faire, pourquoi pas le Cameroun. Ce serait juste une continuité et c’est en plus une source de motivation », a déclaré Rigobert Song.

Ce match des lions indomptables est très attendu par les amateurs du ballon rond et surtout les Africains.