Coupe d’Angleterre : Eric Dier (Tottenham) est venu en découdre dans les tribunes après l’élimination face à Norwich

À l’issue de l’élimination de Tottenham par Norwich (1-1, 2-3 aux t.a.b.), en huitièmes de finale de la Cup, le défenseur des Spurs, Eric Dier, est monté dans les tribunes pour se battre avec l’un de ses supporters, qui aurait proféré des insultes à l’encontre de son frère.

Les images amateurs ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Elles proviennent de supporters de Tottenham, à l’issue de la défaite du club londonien face à Norwich (1-1, 2-3 aux t.a.b.), en huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre, ce mercredi soir.

On y voit Eric Dier, s’accrocher avec un supporter, dans les tribunes. Le défenseur des Spurs aurait reproché à cette personne de s’en prendre à son frère, situé à ses côtés. Ainsi,

sur une vidéo, on entend Dier clamer : « He’s my brother, he’s my brother ! » ( « C’est mon frère, c’est mon frère ! »).

En conférence de presse d’après match, José Mourinho a réagi à cet incident. « Si le club décide de le sanctionner, je ne serai pas d’accord avec ça, mais ce qu’il a fait est mal, a déclaré l’entraîneur de Tottenham. Un professionnel ne doit pas se comporter comme ça. »