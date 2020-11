coupe d'Afrique U20 Mauritanie 2021, la Gambie barre la route aux lionceaux

Habibou Mendy avait ouvert le score (4′) pour la Gambie avant que le capitaine sénégalais Dion Lopy n’égalise peu avant la pause.

En seconde période, les Gambiens ont vite repris l’avantage grâce à leur excellent numéro 10, Kajally Drammeh (57′). C’est une équipe gambienne différente de celle qui a été battue (1-5) par le Sénégal en phase de poules.

Les Gambiens seront à la CAN U20

Mais, sans plus tarder, les Sénégalais ont réagi en revenant au score (2-2) par l’intermédiaire de Libasse Gueye (67′). Un résultat logique qui envoie les deux équipes en prolongations. Malgré les deux fois 15 minutes, le score n’a pas évolué. Pourtant, la Gambie a terminé la rencontre à dix suite à l’expulsion de son numéro 5, Lamin Jawara. Il fallait aller aux tirs au but pour départager les deux formations. C’est finalement la Gambie qui a remporté la finale avec quatre buts marqués contre trois. Grâce à cette victoire, les Gambiens sont qualifiés pour la CAN U20 prévue en Mauritanie en 2021. Le Sénégal sera le grand absent de ce rendez-vous.

Deux joueurs sénégalais récompensés

Deux joueurs sénégalais ont été récompensés à l’issue de la finale. Il s’agit de Mamadou Lamine Camara et du portier, Boubacar Camara. Le premier a reçu le trophée du meilleur joueur du tournoi.

De son côté, le portier de l’Espoir de Guediawaye, Boubacar Fall qui a récemment été sélectionné en équipe nationale A du Sénégal, a reçu le trophée de meilleur gardien du tournoi.

AVEC IGFM

Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Thiès)