Coupe d’Afrique des nations : 3 choses à savoir sur Sénégal – Bénin

Les Sénégalais, qui comptent parmi les favoris de la compétition, affrontent le Petit Poucet béninois en quart de finale ce mercredi au Caire. Le premier quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations, ce mercredi (18 heures), au Caire (Egypte), s’annonce alléchant entre le Sénégal, l’un des favoris de la compétition et le Bénin, l’une des grandes surprises.

En quart de finale sans avoir gagné

Les Ecureuils ont adopté la technique du grignotage. Après trois matchs nuls en phase de groupes contre le Ghana (2-2), la Guinée-Bissau (0-0) et le Cameroun (0-0), qui leur ont permis de se glisser en huitièmes de finale, les joueurs de Michel Dussuyer, ancien gardien de but de Cannes, ont créé la sensation en éliminant le Maroc (1-1, 4-1 aux t.a.b.), l’un des cadors de la compétition. Défendre, résister et surprendre, tel est le credo d’une sélection qui atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la CAN, sans avoir gagné encore une seule rencontre.

Le Sénégal vise le titre

Finaliste en 2002 – son heure de gloire -, quart de finaliste il y a deux ans, le Sénégal, meilleure nation africaine au classement Fifa (22e), compte décrocher le trophée cette fois. Après deux succès contre la Tanzanie (2-0) et le Kenya (3-0), et une défaite devant l’Algérie (1-0) en phase de groupes, les Lions de la Teranga, entraînés par l’ancien joueur du PSG Aliou Cissé, ont écarté l’Ouganda (1-0) en huitièmes de finale. Ils seront favoris face au Bénin, 88e nation au classement Fifa.

Mané et Sessègnon au centre de l’attention

Sadio Mané, le prodige de Liverpool, qui a offert la qualification aux siens en marquant le but du Sénégal contre l’Ouganda, en huitième de finale, en ratant au passage un pénalty, sera au centre de toutes les attentions. Son équipe dépend beaucoup de son rendement, d’autant que le Rennais Ismaïla Sarr, autre pépite de la sélection, est incertain en raison d’une élongation. Côté Béninois, Stéphane Sessègnon, le milieu de terrain passé notamment par Créteil, le PSG, et Montpellier, tentera de prolonger son rêve, à 35 ans. « On avait besoin de vaincre la malédiction des éliminations au premier tour, dit-il. Maintenant, on savoure. » Sans aucun complexe.