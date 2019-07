Pour laver son honneur, souillé par le fioul noir du pétrole sénégalais, le frère du président sera ce matin devant les enquêteurs de la DIC. Comme il le fait depuis plusieurs semaines sans parvenir à retourner l’opinion en sa faveur, il cherchera à tenter de retrouver une seconde dignité. Mais, rien ne semble laisser croire qu’il réussira cette mission.

Après quelques jours de pause, c’est ce matin que reprendra le défilé tant souhaité par l’opinion des témoins et acteurs du scandale des 10 milliards de $ devant les enquêteurs de la Division des Investigations criminelles, la crème de la police judiciaire sénégalaise. Et à l’agenda du jour se trouve le nom du tristement célèbre Aliou Sall. Considéré comme l’homme par qui le scandale Franck Timis est arrivé, et présumé complice de son frère -Macky Sall- pour s’enrichir avec le pétrole sénégalais, sur le dos du peuple, Aliou Sall sera l’invité vedette des enquêteurs.

Mais, on ne doit pas s’attendre à ce que, pressé de questions et mis face à ses contradictions, il ne finisse par craquer. Et tout avouer. Comme il l’a dit et répété ces dernières semaines à une opinion qui est restée sourde à ses explications, il tentera de convaincre les policiers de sa bonne foi. Et leur dire que tout cela n’est qu’une grossière cabale montée par des opposants en manque de projets politiques. Et instrumentalisé par des proches de son frères qui lui en veulent à mort d’avoir « réussi à gagner honnêtement son argent. »

Parce que, des amis pas si intimes que ça, le frère du président Macky Sall n’en manque pas. Et aidé par Yakham Mbaye, le directeur général du journal le Soleil -quotidien national- il commence à voir des ennemis imaginaires partout. Même en ceux qui ne lui ont toujours voulu que du bien comme ça été le cas de El’hadj Hamidou Kassé, l’ex-conseiller communication du président Sall. Alors que de nombreux proches de son aîné souffrent en silence de le voir, de plus en plus, gagner des sphères d’influence auprès de son frère, certains compagnons de galère du Président sont sortis de l’ombre pour le critiquer.

Et laisser clairement entendre que « Aliou est pour Macky Sall ce qu’a été Karim pour Abdoulaye Wade« : celui qui, après avoir causé son divorce d’avec le peuple, précipitera sa chute du pouvoir. Parmi ses chefs du peloton des félons « proches ennemis« , Moustapha Diakhaté. Alors que le scandale des 10 milliard de $ n’avait pas encore éclaté, ce chef de cabinet politique du président Macky Sall a été le premier à dénoncer publiquement Aliou Sall sur un plateau de télévision et à l’avoir taxé de « menteur » et « d’insolent. »

Et, alors que son crédit a été largement entamé par les sorties intempestives de Moustapha Diakhaté, voila qu’est survenu cet accablant reportage de la BBC accusant le frère du président de corruption et de prédation des ressources minières de son pays. Depuis lors, Aliou Sall a profité de tous les micros que lui a tendus par des journaux amis pour essayer de laver son honneur souillé par le fioul. Et rien ne dit qu’au sortir de sa rencontre, de ce matin, d’avec les enquêteurs de la brigade des affaires générales de la DIC, il se sentira plus crédible.