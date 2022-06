Coud: Mr Maguette Sène se prononce sur la formation du personnel en cas d'incendie

Pour mieux prévenir les risques d’incendie au sein du campus social, le Directeur Général du COUD M. Maguette Séne a présidé la 2ème journée de la formation sur la protection civile.

“Comme vous le savez, le campus social de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar est sous la responsabilité du COUD. Le campus social reçoit plusieurs milliers d’étudiants qui y vivent. L’université Cheikh Anta Diop de Dakar comptent plus de 92.000 étudiants dont le tiers loge au niveau du campus social. Donc c’est entre 35.000 à 40.000 étudiants. Alors pour pouvoir gérer tout ce monde, nous devons être préventif. C’est pourquoi nous avons initié cette formation pour nos agents“.

En effet, “Aujourd’hui nous sommes en train de former les agents de l’université en sécurité, ce sont les agents qui doivent être opérationnels en cas de sinistre ou d’incendie, alors plusieurs vagues sont prévus comme les restaurants et aussi des étudiants vont être formés. L’objectif est qu’au niveau de chaque site de l’université qu’il y est au moins quelques personnes en cas d’incendie pour qu’ils puissent secourir les personnes notamment en terme d’extinction du feu et aussi nous avons acheté une quantité suffisante de différents types que nous allons accrocher au niveau de tous les pavillons, départements et restaurants, a déclaré M. Maguette Sène, le Directeur Général du COUD“.