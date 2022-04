Patrice Beaumelle n’est plus le sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire. Son limogeage a été rendu public via un communiqué par le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Cn-Fif).

Dans le document, le Cn-Fif a exprimé ses “remerciements au coach Beaumelle et à tout son staff pour le travail effectué à la tête de l’encadrement technique des Éléphants et salue ses qualités humaines, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion”.