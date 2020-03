Coronavirus – Ziguinchor : l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) dément Guy Marius Sagna

Tout juste après avoir atterri à l’aéroport de Ziguinchor, Guy Marius Sagna s’est dit choqué et scandalisé par l’absence de mesures pour faire face au coronavirus. « Je suis choqué, scandalisé, surpris du fait que quand nous sommes descendus de l’avion et nous sommes passés dans les locaux de l’aéroport, il n’y a pas aucun dispositif mis en place contre le coronavirus. C’est choquant et extrêmement grave », a déclaré l’activiste.

Via un communiqué, la cellule de communication de l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a démenti les propos de Guy Marius Sagna. « Un important système de contrôle a bel et bien été mis en place, aussi bien à Ziguinchor qu’au Cap Skiring, sous la supervision totale et permanente du Gouverneur de la Région. Ce dispositif sanitaire, placé sous l’autorité médicale régionale et doté d’une caméra thermique pour scanner les passagers, de thermo flash, de gants, de masques et de gels antiseptiques, témoigne de la volonté des autorités gouvernementales et aéroportuaires de renforcer le système national de prévention », précise le communiqué.