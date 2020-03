Coronavirus : Saint-Louis en attente des résultats de 3 cas suspects

C’est le médecin-chef de la région, Docteur Seynabou Ndiaye qui a donné l’information. Selon elle, dans la soirée d’hier (dimanche), ils ont eu 3 cas suspects qui ont été transférés à l’hôpital. Pris en charge, des prélèvements ont été effectués sur ces derniers et acheminés à l’Institut Pasteur de Dakar. Les résultats des tests sont attendus d’un moment à l’autre.

Par ailleurs, Dr Seynabou Ndiaye a soutenu que le premier cas testé positif au coronavirus est transféré à l’hôpital de Diamniadio. Elle renseigne que l’organisation de la référence a été effectuée. « Sa résidence, son lieu de travail et une maison fréquentée par ses hôtes ont été désinfectés par les agents d’hygiène et fermés pour éviter la fréquentation par la population », a-t-elle rassuré.

En outre, le médecin-chef a indiqué qu’en plus du centre d’accueil disposé à recevoir des personnes infectées par le virus, d’autres sites sont prévus pour des confinements si besoin en est. « Il y a eu une délégation du préfet du département pour identifier un site où nous allons pouvoir mettre en place des unités mobiles qui nous ont été prêtées par l’Université. Le site sera nettoyé, il y aura un raccordement d’électricité. Ce sera au niveau de Khar Yallah », a-t-elle expliqué.