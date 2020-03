Coronavirus – Paris : Les résultats des tests réalisés sur Kylian Mbappé connus

Depuis dimanche, Kylian Mbappé est déclaré malade. Selon les informations de la presse française, le joueur du PSG souffre de maux de gorge accompagnés d’une forte fièvre. Avec l’épidémie du coronavirus qui secoue la France, des tests ont été réalisés sur lui, par précaution. Mais plus de peur que de mal puisqu’ils se sont avérés négatifs.

Kylian Mbappé prendra-t-il part au match tant attendu en France entre le PSG et le Borussia Dortmund ? Pour l’instant, aucune décision n’a été prise et la présence du joueur n’est pas encore remise en cause. Le joueur n’a pas participé aux deux dernières séances d’entraînement du club parisien. Mais ce qui est sûr, c’est que Kylian Mbappé ne souffre pas du coronavirus.

En effet, selon les informations de l’Equipe, Mbappé ne souffre « que » d’une angine carabinée.