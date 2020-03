Pape Gorgui Ndong a pris son courage à deux mains pour convoquer l’équipe municipale en urgence dans le but de peaufiner une stratégie efficace contre la propagation du covid 19. »Nous allons accompagner les mesures prises par le chef de l’État,

mesures que nous saluons et qui sont inscrites dans le cadre global d’apporter des réponses appropriées à la virulence du coronavirus’, a-t-il d’emblée déclaré. Mieux, martèle le maire, »s’il le faut, on convoquera un conseil municipal extraordinaire pour dérouler le plan d’actions concocté au sortir de la réunion. Nous allons partager avec les populations les recommandations issues de la réunion présidentielle et au niveau local, nous allons servir de sentinelles à la directive d’un chef de l’État. Pour votre gouverne,

je vous d’ores et déjà à occuper le terrain, parce que tout simplement, nous sommes en guerre contre le coronavirus ».

Le maire de la commune de Pikine Ouest, Pape Gorgui Ndong, a réuni à cet effet, outre le médecin chef du district Pikine, les médecins chefs de postes, le Conseil communal de la jeunesse , les Comités de développement sanitaires, les acteurs communautaires ( Badienou gokh, relais et les jeunes des centres Ados),

les délégués des quartiers, les Imams, keur cherif, keur Serigne Touba, keur Serigne Mbacke Pikine, l’Eglise notre Dame, l’Arcos de Pikine, les présidentes du réseau des 150 Gies de femmes de Pikine-Ouest, les dirigeants de la zone 1 avec les ASC, le Conseil Communal de la jeunesse, le reseau des femmes restauratrices,

le reseau des femmes maraîchères, le reseau des femmes transformatrices, tous les représentants des partis politiques de la Commune, tous les mouvements, les partenaires techniques et financiers de la Commune, l’écurie des Charretiers de la Commune, Cadre des Acteurs Routiers et des Arrêts (CARAC/PO Chauffeurs, Rabatteurs, Apprentis), délégués des marchés, directeurs d’écoles, Cge, APE.…