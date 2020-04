Coronavirus / Louga : 139 personnes en quarantaine dans des hôtels et maisons

Cent quarante-neuf personnes ont été placées en quarantaine dans la région de Louga dans des sites hôteliers et des maisons, a indiqué lundi le médecin-chef de région, Cheikh Sadibou Senghor.



‘’139 contacts sont suivis, dont 103 en quarantaine au niveau des sites hôteliers et les autres confinés, par moments, chez eux, car les conditions de confinement répondent aux normes ainsi que le dispositif pour les accompagner’’, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse.Il a confirmé que Louga a atteint un cumul 25 de malades du Covid-19 depuis la découverte d’un premier cas dans la région. Ces patients sont actuellement sous traitement dans les hôpitaux de Saint-Louis, Diamniadio et Dalal Diam de Guédiawaye.



‘’D’autres prélèvements au nombre de 32, ont été faits hier [dimanche] et nous attendons les résultats’’, a signalé le médecin-chef de région.‘’Le nombre de personnes mises en quarantaine est élevé. Cela va continuer parce que les équipes vont continuer le traçage. A chaque cas confirmé, il faut faire des recherches pour voir quels sont ses cas contacts. Et ainsi les gens en quarantaine vont augmenter’’, a expliqué le gouverneur de Louga, El Hadj Bouya Amar.Il a annoncé que ‘’les premières personnes mises en quarantaine et déclarées négatives’’ pourraient « être libérées entre samedi et dimanche prochains’’, au terme des 14 jours jours de leur isolement.

‘’Cela nous permettra de mieux travailler et d’avoir beaucoup plus de disponibilité’’, a expliqué le chef de l’exécutif régional.Interpellé sur le centre de traitement des malades du Covid-19 qui devrait êttre ouvert dans la région, le médecin-chef de Louga a précisé que quelques travaux doivent être finalisés cet après-midi, afin que le site soit fonctionnel normalement dès mardi.‘’Le site pourra recevoir 10 cas et nous sommes également dans les perspectives de l’étendre pour avoir un total de 53 lits’’, a ajouté Cheikh Sadibou Senghor.