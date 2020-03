Coronavirus: «L’état clinique des deux cas confirmés est stable» (ministère)

On en sait un peu plus sur le suivi médical des deux Français malades du coronavirus au Sénégal. D’après une note du ministère de la Santé, ces cas confirmés sont en train d’être pris en charge au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann. Mais, rassure-t-on, «leur état clinique est stable».

Les services d’Abdoulaye Diouf Sarr précisent par ailleurs qu’un autre cas suspect est en isolement au niveau de ladite structure sanitaire.

Le ministère a, dans un rapport, rappelé que les familles des patients bénéficient d’une assistance psychologique.