Coronavirus : La prière du vendredi maintenue à la Grande mosquée de Touba

La décision de l’Association des imams et oulémas du Sénégal, consistant à suspendre jusqu’à nouvel ordre les prières dans les mosquées à cause du coronavirus, fait polémique. Si dans certaines familles religieuses cette demande est passée comme lettre à la poste, d’autres par contre sont réticentes.C’est le cas de Touba où la prière du vendredi aura lieu à la grande mosquée, selon un membre du Dahira Moukhadimatoul Khidma joint par téléphone par Senactu.net. « Toute décision concernant la grande mosquée de Touba et les autres mosquées mourides de Touba et Dakar relève de l’autorité du khalife général. Et à ce jour, aucune mesure d’interdiction de prière n’a été prise par ce dernier », a-t-il signifié.Cependant, des dispositifs sont pris pour éviter la propagation du virus. « Les gestionnaires de la grande mosquée ont pris des mesures d’hygiènes telles que le lavage des mains à l’entrée du lieu de culte. Une réunion est prévue aujourd’hui pour réfléchir sur un possible élargissement de la distance entre fidèles dans les rangées de prières », souligne-t-il.