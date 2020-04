Coronavirus au Sénégal : Les germes de l’hécatombe face à l’inexistence d’une véritable armada de l’Etat

Le Coronavirus est un redoutable ennemi. Il a envahi le monde et dérouté les plus grandes puissances sur terre. En Chine, Italie, France, Espagne sans oublier les Etats unis, les morts se comptent par milliers. Le Sénégal est touché, mais pas encore coulé. Il n’est pas tard de prendre des mesures hardies et très sévères pour sauver ce qui peut l’être.



Malgré l’État d’urgence, le couvre-feu, l’interdiction des rassemblements dans des lieux ouverts ou fermés, du transport interurbain entre autres, la maladie continue de se propager. Et les Sénégalais restent imperturbables par rapport à leurs habitudes si tenaces et si propices à la propagation d’un tel virus. Il faut sillonner les rues de Dakar, de la périphérie à la grande banlieue pour se rendre compte que nous allons vers l’hécatombe. Même si aujourd’hui les bars, les hôtels et restaurants sont fermés, les lieux qui drainent plus de monde avec des comportements beaucoup plus pathologiques restent ouverts. Les risques de contamination sont ainsi incommensurables.



Jeudi dernier, j’ai été au marché Thiaroye. Le décor et les scènes qui s’y déroulent sont un secret de polichinelle pour tout Sénégalais bon teint. Que des étals quasiment par terre, des allées très étroites ou se bousculent clients, dockers, vendeurs à la sauvette et petits voleurs. Le marché est comme un pot de sardines. Et c’est quasiment la même scène à Gueule Tapée, Castors, Colobane et ailleurs.



Hier lundi, j’ai fait un petit tour en voiture de Jet d’eau en passant Usine Bène Tally, Castors, Grand-Yoff, Parcelles assainies. J’ai été tellement interloqué que je me suis demandé est-ce que cette population est consciente du danger. Elle ne comprend pas la notion d’un pays en guerre et les comportements à adopter pour se prémunir et sauver sa vie. Les rues et ruelles sont bondées de monde. On dirait une foire ou une affluence vers un concert d’un artiste de renom. Les gargotes et les Grand-Places devisent pendant que les enfants profitent bien des «vacances coronavirus» dans la rue, au foot ou avec d’autres occupations ludiques.







La puissance publique en déliquescence



Face à cette incurie d’une large frange de la population que faut-il faire ? Il y a certes une bonne dose d’inconscience, d’insouciance et de fatalisme des Sénégalais, mais il faut reconnaitre des failles et des errements dans la prise en charge réelle de cette pandémie et surtout dans l’application des mesures prises par le chef de l’Etat.



C’est surtout en de pareilles circonstances que la toute puissance de l’Etat doit s’appliquer dans toute sa vigueur. L’Assemblée nationale et la justice doivent autoriser que les contrevenants aux mesures prises pour sauver le peuple paient obligatoirement et sur le champ une amende à partir de 50.000 FCFA ou c’est un placement sous mandat de dépôt directement avec isolement pour éviter toute contamination si la personne est déjà infectée. De plus, les gargotes qui sont des nids de bactéries et de virus doivent être démantelées, de même que les grands places des jeunes et des vieux. Le service d’hygiène s’il le faut même mobiliser aussi le Groupement Mobile d’Intervention (GMI) pour disperser toute forme de rassemblement sur la voie publique.