Coronavirus au Sénégal : 20 nouveaux cas positifs

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a rendu public les résultats des examens virologiques liés au coronavirus, de ce lundi 30 mars. Dans le communiqué numéro 29, le Directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale,

Docteur Aloyse Waly Diouf a déclaré que sur 80 tests réalisés 20 sont revenus positifs. Il s’agit, révèle-t-il, de 5 cas importés et 14 cas contacts suivis par les services du ministère et un (1) cas issu de la transmission communautaire. 1 patient hospitalisé ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris.

Le Sénégal enregistre 2 cas graves dont 1 sous traitement respiratoire

Le Docteur a soutenu que l’état santé des patients hospitalisés est stable. En dehors de deux (2) cas graves dont 1 sont sous traitement respiratoire.

Actuellement, le Sénégal compte 162 cas confirmés au coronavirus dont 28 cas ont été déclarés positifs dont guéris et 134 encore sous traitement.

Pour finir, le ministère de la Santé et de l’Action renouvelle à la population son appel strict des mesures de prévention individuelle et collective.