La Corée du Sud a un problème de «smombie» : c’est ainsi que sont surnommés les «zombies du smartphone», qui marchent sans regarder devant eux, les yeux scotchés sur leur écran, provoquant ainsi des accidents de la circulation. Des chercheurs sud-coréens ont donc mis à l’essai une solution étonnante : un passage piéton connecté.

A Ilsan, dans la banlieue de Séoul, un passage clouté a été équipé de capteurs et de caméras thermiques. Quand un piéton traverse, il est détecté, ce qui déclenche tout un système d’alerte, destiné à la fois aux conducteurs et aux piétons. Des lumières Led rouges et bleues se mettent à clignoter, un faisceau laser écrit un message sur le sol, et surtout une alerte apparaît sur l’écran du téléphone du piéton, pour lui demander de lever la tête et pour l’avertir qu’une voiture arrive, à condition, bien sûr que le piéton ait téléchargé au préalable l’appli nécessaire. Ce système a été inventé par un institut public de recherche en génie civil. «Un nombre croissant d’accidents causés par les « smombies » ont lieu sur les passages cloutés, et ces lumières zombies sont cruciales pour les empêcher», assure Kim Jong-hoon, l’un des chercheurs.

Les «smombies», un véritable fléau à Séoul

La Corée du Sud affiche le plus fort taux de pénétration de smartphones au monde : 94% de la population adulte en possède un. Et, même si ce n’est pas nécessairement lié, le pays connaît aussi un problème de sécurité routière, et un nombre élevé d’accidents de la circulation. En 2017, 1 600 piétons ont été tués sur la route, 272 accidents étaient liés à des utilisateurs de smartphones, selon la chaîne de télévision Channel A. Ce passage piéton connecté n’est pas la première tentative des autorités coréennes pour s’attaquer au problème : la ville de Daegu a installé des feux de signalisation à même le sol, incrustés dans le trottoir… pour que les utilisateurs de smartphone puissent savoir quand traverser sans lever la tête ! A Séoul, plusieurs panneaux posés sur le sol implorent aussi la prudence aux nombreux «smombies».

12 000 euros par passage piéton

Ce fameux passage piéton connecté à Ilsan ne fait pas l’unanimité. Même si les commentaires en ligne sont plutôt positifs, plusieurs internautes pointent son prix : 12 000 euros par carrefour ! Certains redoutent que ce genre d’initiative ne déresponsabilise encore davantage les utilisateurs de smarphones, ce qui peut accroître le risque d’accident. Ils font remarquer que des activités de prévention pourraient être plus efficaces à long terme. Mais les chercheurs qui ont mis au point le système se montrent optimistes, et ils espèrent que leur solution sera bientôt installée dans toutes les villes de Corée !

Avec RFI