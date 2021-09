La Corée du Nord procède au tir d’essai d’un nouveau “missile de croisière longue portée”

“Cette activité souligne le développement continu par la Corée du Nord de son programme nucléaire et les menaces que cela fait peser sur ses voisins et la communauté internationale”, a réagi le Pentagone dans un communiqué.

Les missiles, dont KCNA a publié des photos, ont parcouru une trajectoire de 1 500 kilomètres, avant d’atteindre leur cible, non spécifiée par l’agence, qui célèbre des “armes stratégiques de grande importance”.

“Nos militaires mènent une analyse détaillée, en coopération étroite avec le renseignement sud-coréen et américain”, a prudemment réagi l’armée sud-coréenne.

La reprise des tirs d’essai est une réponse aux exercices conjoints des armées sud-coréenne et américaine le mois dernier, estime Park Won-gon.

Jeffrey Lewis, du Middlebury Institute for International Studies, s’inquiète lui aussi d’un nouveau type de missile capable d’atteindre des cibles en Corée du Sud et au Japon.

La Corée du Nord avait pourtant donné des signes de bonne volonté, avec la semaine dernière une parade de tracteurs et de camions de pompiers plutôt que des habituels chars d’assaut et missiles, pour son troisième défilé en moins d’un an, à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire de Corée, nom officiel du Nord de la péninsule.