Hier mardi, l’ambassadeur de la chine Xiao Han, a certifié que la deuxième phase du Parc Industriel intégré de Diamniadio fera triompher la “souveraineté industrielle du Sénégal et lui apporter une contribution importante au plan économique et social.“

Selon le diplomate, “la plateforme contribuera à perfectionner la sécurité économique, à alléger l’importation de produits, à accélérer la transformation industrielle, à consolider sa position de pôle de manufacture régionale ’’.Il ajoute que cette plateforme de Diamniadio ’’made in Sénégal’’ va être un ’’atout’’, une ’’fierté’’ du pays et va aider à investir au Sénégal.

La deuxième phase du parc est prévue sur une superficie de 40 hectares, pour un investissement de 60 milliards de Francs CFA sur financement d’Eximb Bank Chine. Xiao Han rappelle, que “face à cette pandémie de la Covid-19, le gouvernement chinois, les entreprises chinoises se tiennent toujours aux principes de non réduction, non suspension des travaux et de non retrait des capitales’’.

L’ambassadeur chinois a tenu ces propos lors du lancement de la deuxième phase du Parc industriel intégré à Diamniadio en présence du président de la République, Macky Sall.