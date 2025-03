Le Canada a récemment étendu son accord de transport aérien avec le Sénégal, ouvrant la voie à une meilleure connectivité et à de nouvelles opportunités commerciales. Cette nouvelle, rapportée par la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), a été annoncée par Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur canadien.

Cette expansion permettra aux compagnies aériennes des deux pays d’offrir des vols directs vers toutes les destinations de l’autre pays. L’accord autorise également chaque pays à répartir jusqu’à 14 vols passagers et 10 vols cargo chaque semaine, offrant ainsi une flexibilité accrue pour le transport de marchandises. Le renforcement des connexions aériennes s’inscrit dans la stratégie du Canada pour stimuler les échanges commerciaux et renforcer ses liens avec l’Afrique, un marché en pleine expansion.

Le ministre responsable de la Promotion des exportations, a souligné que cet accord facilitera non seulement le tourisme, mais aussi l’opérabilité des compagnies aériennes, tout en ouvrant de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes. Les deux pays espèrent également que cette nouvelle coopération renforcera les relations commerciales et économiques bilatérales.

En 2023, les échanges commerciaux entre le Canada et le Sénégal ont atteint 119,4 millions de dollars, avec un potentiel de croissance significatif dans des secteurs clés comme le minier, l’agriculture, le pétrole et le gaz. Ce nouvel accord fait partie de la politique « Ciel bleu » du Canada, qui vise à promouvoir des services aériens durables et compétitifs.