Basket : Décès de la joueuse de la Jeanne d’Arc de Dakar Aissatou Fall

Le basket sénégalais est en deuil avec le décès Aissatou Fall, joueuse de la Jeanne d’Arc de Dakar et internationale U25 sénégalaise.

Vainqueur des Jeux de la Francophonie 2023 avec le Sénégal, Aissatou Fall a été rappelée à Dieu ce dimanche 21 décembre à Thiès.

La levée du corps aura lieu ce lundi à 14 heures à la mosquée de la Cité Ballabey, suivie de l’inhumation aux cimetières de Médina Fall.