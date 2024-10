Convocation de Bougane : Samm Sa Kaddu met en garde Diomaye et Sonko

La coalition Samm Sa Saddu ne voit pas d’un bon œil la convocation de Bougane Guèye Dani à la Division de la cybercriminalité. Elle a tenu à le faire savoir à travers un communiqué de presse parvenue à la rédaction de PressAfrik.

“La convocation du Président Bougane Guèye à Division de la cybercriminalité, à la veille des élections législatives est une convocation et une insulte à la démocratie”, ont fait savoir les membres de cette coalition.

Eux pensent qu'”en convoquant un candidat de la liste Samm Sa Kaddu aux élections législatives à venir, nous considérons que c’est toute coalition qui cherche à être déstabilisée et divertie”.

Ainsi, la coalition Samm Sa Kaddu dit prendre à témoin l’opinion nationale et internationale sur les menaces que le régime de Ousmane Sonko -Diomaye fait peser sur la démocratie et les libertés individuelles et collectives.

Sur ce, cette affiliation met en garde le régime actuel sur “sa volonté cynique d’utiliser les prérogatives régaliennes de l’Etat du Sénégal pour museler ses adversaires politiques”.