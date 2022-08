La Convergence des Jeunes Cadres Républicains a fait face à la presse ce mercredi après midi au niveau du siège de l’APR. Cette rencontre est motivée par la sortie de l’inter coalition Yewi Wallu qui a décidé de ne pas participer à l’élection du HCCT. Ces derniers, par la voix de Déthié Fall ont fait savoir que: “l’inter coalition Yewi Wallu demande la dissolution du HCCT, car c’est juste un lieu où casé la clientèle politique“.

Dans ce sens, la Convergence des Jeunes Cadres de l’APR ne l’entende pas de cette oreille là. Sur ce, ils ont apporté une réponse cinglante au coordonnateur de Yewi Askan Wi et de ses partisans. Et sur ce, madame Ndéye Yacine Séne la coordonnatrice féminine de COJECAR de dire que: “non seulement je ne crois pas à cette coalition Yewi Wallu, mais elle n’est pas non plus naturelle, car si c’était le cas, durant le vote des législatives passées, ils auraient due fusionner leurs deux listes au lieu d’avoir deux listes séparés. Cependant l’absence des leaders comme Ousmane Sonko, Khalifa Sall Barthélémy Dias entre autre en dis long sur ce compagnonnage“.

Dans la même optique, son camarade Samba Ndong, le coordonnateur national de la COJECAR d’aborder dans le même sens. “Nous nous sommes réunit ce soir pour apporter une réponse aux propos d’opposants déboussolés, désorientés qui alimentent l’environnement politique du Sénégal par des débats de bas niveau“. Il qualifie l’inter coalition Yewi Wallu de paradoxe car selon lui, le troisième et le deuxième d’une compétition ne peuvent pas associer leurs points pour pouvoir à bout du premier.

Dans ce sens il met à nu l’inter coalition Yewi Wallu en disant qu’elle est contre nature car ne répondant pas aux normes sociaux politiques et culturelles du Sénégal. Sur ce, il dénonce aussi le discours séparatiste “ethnisiste” et clanique des leaders de Yewi Wallu. Il en profite pour démontrer la légitimité du HCCT pour la décentralisation et la déconcentration dans la politique territoriale d’un pays.