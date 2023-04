Contrôle du paludisme : L'élimination d'ici 2030 demeure une...

Le Chef de l’Etat, en demandant au Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) de renforcer les interventions dans la lutte contre le paludisme auprès des communautés et des personnes vulnérables, a inscrit l’élimination de cette maladie dans les objectifs de développement à la portée du Sénégal. En outre, vaincre la malaria fait partie de l’ambition de notre pays de faire de la couverture sanitaire universelle une réalité nationale, a rappelé le Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye dans son discours.

Compte-tenu des rôles et des responsabilités attribués à la communauté dans la lutte contre le paludisme, le MSAS a entrepris de sensibiliser les partenaires au développement sur l’importance capitale des interventions à base communautaire.

Ainsi, conformément aux dispositions de notre Plan national de Développement sanitaire et social (PNDSS) 2019-2018, les populations sont organisées autour des structures sanitaires de base, notamment les cases, postes et centres de santé, pour initier et mettre en œuvre des activités de prévention et de prise en charge précoce des cas de paludisme. Cette approche justifie l’identification et la désignation des dispensateurs de soins à domicile (DSDOM).

Quoi de plus exaltant donc qu’en cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, les DSDOM bénéficient d’une facilitation concrète pour leurs déplacements dans les concessions et les ménages, à travers une dotation en vélos !

C’est le message que PMI/USAID a traduit en acte et je m’en réjouis, par l’achat et la mise à la disposition du MSAS de deux mille (2 000) vélos destinés aux DSDOM des régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda, pour un coût estimé à 200 millions de francs CFA.

Dans ces quatre (04) régions, un total de 191 886 patients toutes affections confondues ont été vus par les DSDOM en 2021. Parmi ces cas, 56 285 cas de paludisme ont été enregistrés et pris en charge correctement selon les directives du Programme national de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

Le taux de guérison était de 99,9% (56 265/56 285). Ces résultats forts intéressants dénotent que les DSDOM représentent un levier important dans la lutte contre le paludisme en impactant sur la mortalité et la morbidité.