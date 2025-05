Contribution: « L’ADIEU AUX ARMES » (Par Kàccoor Bi)

Chers lecteurs et lectrices, ce billet intitulé Keem taan gi et signé Kàccoor Bi sera certainement le dernier dans votre quotidien préféré. Il a vu le jour, il y a dix ans, sous la plume de notre brillante consœur Maguette Seye, aujourd’hui à Walf Quotidien.

Elle a porté son bébé quelques mois avant de me le confier. Je l’ai pouponné avec bienveillance et l’ai aidé à grandir pour devenir aujourd’hui la vitrine du journal. Cela n’a été possible qu’avec le soutien, la confiance et la générosité intellectuelle de celui que j’appelle mon « Mara ». Une belle complicité intellectuelle s’est établie entre nous en me laissant toute la liberté pour me défouler devant mon ordinateur à travers ce billet quotidien. Plus qu’un billet, c’est mon défouloir. Sans haine ni rancune, je l’ai tenu avec respect et responsabilité. Bien sûr, un billet ne peut pas plaire à tout le monde. Il demande certes de l’inspiration mais beaucoup de liberté. C’est justement ça qui fait défaut après le départ de MON. Ce qui m’a poussé à prendre du recul.

Le vilain Kàccoor a été accusé de tous les maux jusqu’à le présenter en ennemi juré de la famille Sall pendant que d’autres assuraient qu’il était gracieusement entretenu par Pastef. Je reconnais en toute objectivité avoir défendu ce parti pour des raisons qui me sont propres. En 2021, ma présence à côté des détracteurs de celui qui était l’homme à abattre m’aurait procuré un confort. « Boy, si tu veux sortir de la précarité, avoir ta maison, ton véhicule et de l’argent, c’est l’occasion… ». Ainsi était le « deal ».

L’exercice consistait à écrire des articles à charge sur l’ennemi du pouvoir. A l’opulence, Kàccoor a préféré la pauvreté et la vérité. C’est en fait à la sortie de cette entrevue qu’il a eu la forte conviction que l’affaire Sweet Beauty était un complot et il a usé de sa plume. Et puisque aujourd’hui il n’a plus la liberté d’écrire comme il le voudrait et étant donné qu’on peut tout bâillonner sauf la pensée, il a préféré s’effacer. A tous ces gens qui ont permis de voir ce billet rayonner ici et dans la Diaspora et largement partagé sur les réseaux sociaux – mention spéciale à mon pote Samba Diamanka- A tout ce beau monde, je dis merci du fond du cœur. Kàccoor Bi a existé et vécu grâce à vous. Je vous aime tous et particulièrement les féministes. Ça vous fait sourire ?