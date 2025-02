Contribution : Que faire pour redresser le CROUS-SS Elhadji Ibrahima Niass ???

À la suite de la publication d’un article sous couvert d’anonymat sur les réseaux sociaux décriant le système de recrutement au CROUS-SS Eladji Ibrahima Niass et la ponction des indemnités de certains agents,

Il est de notre responsabilité de rétablir la vérité des faits.

D’abord, il est important de souligner que le nouveau directeur a hérité un établissement en agonie et défaillant avec un effectif de plus de sept cent agents permanents et près de deux mille cents agents non permanents pour un effectif de neuf cents étudiants hébergés.

De plus, pour une subvention de deux milliards, le CROUS du Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niass du Sine porte une masse salariale annuelle de plus de Six milliards.

Grâce à la vision du directeur Docteur Jean Birane GNING et sa politique de rationalisation des dépenses, des efforts de titan et conséquents ont été faits permettant à l’administration d’économiser des centaines de millions à la fin de chaque mois.

1- Précisions les mesures prises..

Dès sa prise de fonction, le nombre de chargés et de conseillers techniques qui dépassaient largement la trentaine est à Six.

En plus, le chef du département du capital humain a procédé à l’audit du fichier du personnel dès sa prise de fonction.

Cet audit interne a décelé plusieurs irrégularités permettaient à l’établissement de perdre beaucoup d’argent à la fin de chaque mois.

Parmi ces irrégularités les plus flagrantes, on peut citer le versement des primes indues et la sur catégorisation de certains agents.

En termes simples et clairs, tout agent qui percevait une prime non justifiée conformément aux textes des PATS a vu sa prime sauter.

En outre, beaucoup d’agents ont vu une réelle diminution au niveau de leurs salaires de base ce mois-ci ( fin janvier)

Cette diminution concerne en effet les agents qui ont été sur catégorisés.

Par exemple : un agent qui a le bfem doit être classé en principe au niveau de la classe II.

Malheureusement, après un audit interne, il se trouve que ce dernier est au niveau de la classe IV ( maîtrise ou master).

Par contre, il a été question aussi de réparer une injustice subie par beaucoup d’agents qui ont été sous catégorisés de par leurs positions ou obédiences politiques.

Ces derniers ont vu une réelle augmentation aussi au niveau de leurs bulletins.

2- Promotion interne..

Il est bon de signaler que le directeur du CROUS-SS en parfaite collaboration avec le responsable du capital humain est entrain de faire la promotion interne.

Il a trouvé sur place des chefs de service nommés par le directeur sortant et il a bien jugé nécessaire de les reconduire sans identifier et chercher à leurs obédiences politiques et leurs situations géographiques :

Permi les agents promus à l’interne, on peut lister :

* cheffe du Service personnel permanent,

* Cheffe du service formation et gestion des carrières,

* cheffe cellule audit,

* chef service entretien et construction,

* chef de département du Budget,

* chef service informatique,

* chef service dépenses ( ACP),

* chef service paie,

* chef service restauration,

* chef service de l’environnement,

* coordonnateur campus Fatick,

* coordonnateur campus Kaffrine.

* la coordination de kaolack

* le service social

* Le département santé et action sociale

* Le service comptabilité des matière

* Le coordonateur de la radio

* Le chef de l’unité sécurité

* Le service courier

Plus de 20 chef de résidence

* les 3 chefs de services médicaux

* le service hébergement

* Le service animation culturelle et sportive

Dire que les responsables du parti Awalé sont entrain d’être promus au détriment de certains agents, c’est manqué le courage de dire la vérité à l’opinion.

Le Directeur s’engage avec les partenaires sociaux du CROUS-SS Elhadji Ibrahima Niass en l’occurrence les étudiants et les syndicats à redresser l’établissement et mettre sur place une administration moderne, efficace et performante…

Vive le CROUS Elhadj Ibrahima Niass du Sine Saloum.