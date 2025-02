Contribution : Palestiniens sont les meilleurs peuples de la Terre pour défendre leurs patries.

Peut-on croire qu’un éditorial du plus grand journal israélien dise enfin la vérité sur les Palestiniens, les décrivant comme l’un des meilleurs peuples au monde, se levant d’un seul homme pour défendre leurs droits après 75 ans ?

Dans l’un des rares élans de conscience vivante, et l’une des plus belles expressions de la liberté intellectuelle, l’auteur écrit :

Pendant la guerre contre Gaza et les tirs de roquettes de la résistance contre nous, nos pertes, tous les trois jours, dépassent 912 millions de dollars en sorties aériennes, en missiles Patriot, en ravitaillement des véhicules en carburant, et en consommation de munitions et missiles de tous types. À cela s’ajoutent l’arrêt des échanges commerciaux, la chute de la bourse, la suspension de la plupart des institutions et des chantiers de construction, le blocage complet dans tous les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, ainsi que la mort de volailles dans les fermes, pour des dizaines de millions de dollars. Certaines lignes aériennes et ferroviaires sont également paralysées, sans oublier le coût de l’alimentation des réfugiés dans les abris et les destructions causées par les roquettes palestiniennes aux maisons, commerces, voitures et usines.

Nous menons une guerre que nous avons déclenchée, alimentée, et allumée, mais que nous ne contrôlons pas, et que nous ne terminerons certainement pas dans notre intérêt. La fin ne joue pas en notre faveur, d’autant que les villes arabes d’Israël ont surpris tout le monde avec cette révolte massive contre nous, alors que nous pensions qu’elles avaient perdu leur boussole palestinienne.

Cela est de mauvais augure pour un État dont les politiciens ont réalisé que tous leurs calculs étaient erronés, et que leurs politiques nécessitaient une vision bien plus large que ce qu’ils avaient envisagé.

Quant aux Palestiniens, ce sont effectivement les véritables propriétaires de cette terre. Qui d’autre qu’un propriétaire défend sa terre, son bien, et ses enfants avec une telle férocité, une telle dignité et un tel défi ?

En tant que Juif, je mets quiconque au défi de prouver que tout l’État d’Israël possède un attachement et un enracinement à cette terre comparables à ceux des Palestiniens. Si notre peuple avait réellement tenu à la terre de Palestine, nous n’aurions pas assisté à ces vagues massives de Juifs fuyant par les aéroports dès le début de la guerre, alors que nous avons infligé aux Palestiniens les pires atrocités : meurtres, emprisonnements, blocus, ségrégation, et même en les noyant dans la drogue et en corrompant leurs esprits avec des idées qui les éloignent de leur religion, comme l’athéisme, la débauche et la perversion sexuelle.

Ce qui est surprenant, c’est que même un toxicomane se lève pour défendre sa terre et sa mosquée Al-Aqsa comme s’il était un imam criant « Allah Akbar ». De plus, ils savent bien ce qui les attend en termes d’humiliation, d’arrestation et de torture, mais ils ne reculent jamais lorsqu’il s’agit de prier à Al-Aqsa.

Ironiquement, des armées entières, avec tout leur arsenal, n’ont pas osé faire ce que la résistance palestinienne a accompli en quelques jours, après que le mythe du soldat israélien invincible s’est effondré. Ce soldat est maintenant tué et capturé.

Tant que Tel-Aviv a goûté aux roquettes de la résistance, il est préférable que nous abandonnions notre rêve illusoire du Grand Israël. Il faut qu’il y ait un État palestinien voisin avec lequel nous vivrions en paix, car c’est la seule manière de prolonger notre existence sur cette terre de quelques années encore.

Je pense qu’au bout de mille ans, ou même dix ans si nous parvenons à survivre aussi longtemps comme État juif, viendra un jour où nous paierons la facture entière. Car les Palestiniens renaîtront encore et encore, et cette fois, ils viendront à cheval, se dirigeant vers Tel-Aviv.

Conclusion :

Diffusez largement cet éditorial avant qu’il ne soit supprimé. C’est un article rare et extrêmement important.*