Contribution : Président force pas, ça coince encore ! (Par Ousseynou LY)

Eux et leurs soutiens avaient leurs plans d’en « finir » avec le « Gosse » le plus rapidement avec leurs armes de destruction politique massive (Justice, médias, lobbies, relais diplomatiques, politiques, etc.).

A 3 mois des élections ils échouent encore. Et les vautours qui attendaient sagement de pouvoir profiter du gibier politique se sont lassés de survoler. Certains ont déjà du plomb dans leurs ailes et parviennent difficilement à faire les kilomètres. Karma !

Pourquoi ? Parce que Dieu en a décidé autrement. Parce que le « Gosse » n’abdique jamais. Parce que ses souteneurs connus et inconnus ne baissent pas les bras. Ils s’activent à tous les niveaux. La situation actuelle n’a jamais été dans leurs plans car ils pensaient que l’inertie des murs de la Mac de Sebi et le décret assassin de dissolution allaient suffire pour mettre à terre l’empêcheur de tourner en rond. Et que la suite ne serait que festin politique.

Ce n’est pas toujours le cas. Ça coince encore pour eux tel un morceau de chair qui bloque sur une barquette. Ça fera très mal pour eux mais ils vont toujours continuer.

S’ils en arrivent jusqu’à fouler aux pieds la justice à laquelle ils faisaient confiance dans leur campagne de destruction massive du « Gosse », c’est qu’ils sont à la peine et rien ne va de leur côté. Ils poursuivront leur quête démentielle d’empêcher le « Gosse » à se présenter à l’élection présidentielle quitte à déculotter cette République. A leur niveau c’est pas grave tant qu’ils sont toujours dans une possibilité d’atteindre leur objectif.

Qu’ils se souviennent que Dieu sera toujours là pour une justice aux justes, le « Gosse » continuera toujours à résister, il n’abdiquera pas. Et nous ses souteneurs continuerons toujours à y croire et ne baisserons jamais les bras.

A l’élection du 25 février 2024, nous y serons par la volonté de Dieu, le “Gosse” y participera et son projet triomphera.

Ousseynou LY

Membre Cabinet PROS