C’est le face à face que Me Elhadji Diouf avait tant rêvé et fait miroiter à Adji Raby Sarr avant “la grande libération.” Et le juge Oumar Maham Diallo, que tous ont “sérieux” vient de leur offrir l’opportunité de le réaliser. Qu’il le veuille ou pas, le présidentiable Ousmane Sonko sera descendu de son piédestal et confronté à une vulgaire gamine des iles Saloum pour une séance d’accusations gratuites que Me Elhadji s’empressera de mettre sur la place publique.

Ce rêve de revanche aura lieu dans quelques heures dans le cabinet du doyen des juges, Oumar Maham Diallo, et il opposera la masseuse Adji Raby Sarr entouré de ses avocats à l’homme politique Ousmane Sonko. Si rien n’a filtré du travail du juge instructeur depuis quelques temps et que tout semble s’accélérer pour, qu’enfin, le dossier soit clôturé, Kéwoulo croit dur comme fer que l’objectif premier des comploteurs est atteint. Il s’agit de faire de Adji Sarr, un sinistre personnage pantin à souhait, l’ôter égo de Ousmane Sonko. Et cela avec la complicité de la justice instrumentalisée pour la cause en violation de toutes les règles d’une procédure judiciaire.

Pour la première fois dans l’histoire de la criminalistique, un juge d’instruction va passer directement de l’audition des protagonistes à celle des témoins désignés par la plaignante -des témoins qu’elle voulait à charge et qui n’ont jamais confirmé ses accusations farfelues- sans jamais chercher la moindre piste qui puisse être profitable à l’accusé alors qu’un juge d’instruction enquête à charge et à décharge. Aussi, pour la première fois dans l’histoire moderne de la criminalistique, on va assister à l’instruction d’une présumée infraction criminelle sans pouvoir matérialiser l’infraction elle-même encore moins l’imputer, de manière scientifique, à quelqu’un.

Enfin, pour la première fois dans les annales des enquêtes criminelles, un juge d’instruction va oser organiser une confrontation qui ne sera animée et confortée par aucun élément matériel -corps du délit- aucun indice susceptible de laisser croire à la possible commission du crime; se basant tout juste sur des accusations décousues aussitôt dites et aussitôt oubliées, puisque à chaque étape de l’enquête Adji Sarr dit une chose et le lendemain c’est son contraire.

Dans cette affaire qui s’est déroulée au coeur de Dakar, on aura ni écrit ni image de caméra de surveillance -parce qu’elles seront compromettante pour les comploteurs, les caméras de On The Run doivent avoir filmé la scène de l’exfiltration de Adji Sarr du salon- pas de réquisition et exploitation de Fadette -facture détaillée des téléphones- pas de reconstitution des faits. Pour la première fois dans l’histoire de la criminalistique, aucun élément matériel en dehors des mots qui dénoncent des maux ne sera dans la besace du juge d’instruction. Dans ce cadre incongru parler de confrontation est un trop gros mot. Dans le bureau du juge, les seuls mots qui seront dits seront: “tu m’as fait!“, “je ne t’ai pas fait!”