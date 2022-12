Après presque deux années d’instruction, une vintaine de personne tuées lors des événements de mars 2021 et de juin 2022, des centaines de jeunes emprisonnés ou estropiés par des hommes armés et la destruction de biens materiels jusque-là jamais évalués, c’est ce matin que le doyen des juges recevra la plaignante Adji Raby Sarr et l’accusé Ousmane Sonko protagonistes de l’historique affaire Sweet Spa Beauté. Avec cette séance de confrontation, il devra avoir une idée plus claire de la suite à donner à cet explosif dossier.

Après avoir auditionné Adji Sarr à deux reprises, entendu les témoins désignés par la plaignante et qui n’ont tous pas confirmé ses dires et enfin auditionné Ousmane Sonko -le 3 novembre dernier- c’est à 11 heures, ce mardi 6 décmebre 2022, que le doyen des juges a donné rendez vous à tout le monde. Dans son bureau, situé au coeur du palais de justice de Dakar, il recevra la plaignante comme l’accusé accompagnés de leurs avocats conseils. Si Adji Raby Sarr sera accompagnée de Me Elhadji Diouf et de Me Abdou Dialy Kane, l’accusé, lui, a un pool composé de 14 avocats dont des ténors du barreau du Sénégal.

Et au cours de la séance d’interrogatoire de ce matin, Ousmane Sonko sera, pour la première fois depuis cette fameuse nuit du 2 février 2021, mis en face de Adji Sarr et va devoir répondre à quelques questions génantes susceptibles de permettre au juge de lever des doutes. Et se faire une opinion plus objective de cette affaire. Même si tout le monde sait que la suite logique de cette affaire sera un abandon pure et simple des poursuites enclenchées à cause de la seule volonté du procureur Serigne Bassirou Guèye -l’ancien chef du parquet de Dakar- pour un “non lieu”, le juge Oumar Maham Diallo se doit de se conformer au code de procédure pénal qui lui fait obligation d’organiser cette séance de confrontation “pour faire jaillir la vérité.”

En attendant que par cette opération il libère tout le monde, le mal aura déja été fait et les objectifs du camp présidentiel atteints. Ne serait-ce que voir Ousmane Sonko -un potentiel futur président de la République du Sénégal- assis en face d’une domestique au passé plus que scabreux -puisqu’elle n’a jamais eu de diplôme de masseuse- est une grande victoire pour le camp présidentiel qui a toujours eu le projet de faire le procés moral de “ce leader qui se dit musulman croyant et qui, la nuit tombée, va dans des salons se faire masser par des femmes aux mains inexpertes.”