Communiqué du Conseil des ministres du 1er Juin 2022

Le Chef de l’Etat demande, à cet égard, au Gouvernement, de veiller au renforcement durable d’un dialogue permanent avec les partenaires de la communauté éducative, et d’assurer la matérialisation consensuelle des accords conclus avec les syndicats d’enseignants.

Le Président de la République invite, par ailleurs, les Ministres en charge de l’Education et de la Formation professionnelle, à prendre toutes les dispositions, en relation avec les ministères concernés et les acteurs du système éducatif, en vue d’assurer le bon déroulement, sur l’étendue du territoire national, des examens et concours scolaires programmés, selon le calendrier officiel fixé.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :

1- la montée en puissance des dispositifs de la campagne agricole : à cet effet, le Chef de l’Etat demande au Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, d’intensifier le processus de mise en place des intrants et du matériel agricole, afin d’accompagner les producteurs dans la consolidation de notre souveraineté alimentaire ;

2- la gestion préventive du contexte d’hivernage :à ce sujet, le Président de la République demande, au Gouvernement, de prendre les mesures urgentes appropriées, afin d’accentuer la gestion préventive des inondations.

Le Chef de l’Etat invite également, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre chargé de la Solidarité nationale, à mettre en place, en liaison avec le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, des mécanismes pragmatiques de secours et d’assistance aux personnes sinistrées.

Le Président de la République demande, par ailleurs, au Ministre de l’Intérieur, de renforcer, durant cette période, le contrôle des installations de paratonnerres, ainsi que la sécurisation de la fréquentation des plages et autres lieux de loisirs.