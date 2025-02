Collision mortelle à Inadinah : l’urgence de sécuriser la route nationale

Un tragique accident s’est produit lundi soir à l’entrée du village d’Inadinah, situé près de Kothiary dans la région de Tambacounda, faisant deux morts. Le drame s’est déroulé sur la Route nationale numéro un, un axe routier stratégique traversant cette localité du département de Goudiry.

Selon des informations rapportées par Sud Quotidien, l’accident impliquait une moto et un camion immobilisé. Les victimes, qui circulaient à moto en direction de Tambacounda, auraient perdu le contrôle de leur véhicule avant de percuter violemment le camion, stationné en panne sur le bas-côté. Cet incident met en lumière les dangers de certains tronçons routiers, souvent mal entretenus et insuffisamment sécurisés dans cette région. Il interpelle également sur la nécessité de renforcer les mesures de signalisation et de prévention pour éviter de tels drames.

Enfin, ce tragique événement rappelle l’urgence d’investir dans l’amélioration des infrastructures routières, un enjeu crucial pour assurer la sécurité des usagers et prévenir d’autres pertes humaines.