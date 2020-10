Claude Le Roy : «Choupo est respecté partout, mais en France on se croit plus intelligent»

Tous les attaquants professionnels ont été coupables d’un terrible raté au moins une fois, dans leur carrière. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ils le font tous, mais le parcours d’Eric Maxim Choupo-Moting en France est résumé sur un seul et unique raté.

En avril 2019, l’ancien attaquant de Stoke City a provoqué la colère des fans du Paris Saint Germain en privant à Kylian Mbappé, un but contre Strasbourg. L’image a fait le tour du monde et le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun est devenu la risée de la presse française et surtout des supporters de son propre club.

Grace à son état d’esprit irréprochable, Choupo-Moting s’est relevé la tête et a prouvé au monde le magnifique attaquant qu’il est en qualifiant le PSG pour les demi-finales de la ligue des champions 2020 contre l’Atalanta. Laissé libre cet été, il a rejoint contre toute attente, le champion d’Europe, le Bayern Munich. Pour son premier match avec le maillot rouge bavarois, le Camerounais s’est offert un incroyable doublé. Elu homme du match après son match impitoyable, Choupo Moting s’est fait respecter par la presse allemande et cette attitude des médias allemands ont ému Claude Le Roy, sélectionneur du Togo.

Claude Le Roy allume la presse française

Présent sur le plateau Talent d’Afrique de ce lundi, le technicien Français a tenu à respecter la presse allemande et dans le même temps, se montre très critique envers les français.

«En Allemagne, il respecte énormément Eric Maxim Choupo-Moting. J’ai suivi une émission où ils ont reconnu la qualité et l’état d’Esprit du joueur. Par contre en France, j’étais choqué après tout ce qu’il a subi. Il n’y a qu’en France qu’on se voit plus intelligent que tout le monde. J’étais très étonné de voir Choupo Moting à ce niveau au Bayern. En France, je me rappelle que sur des plateaux, on l’a traité de tous les noms à cause d’une seule action. En Angleterre, Choupo est respecté, en Allemagne il est respecté et surtout au Cameroun, il est respecté et est le capitaine. Ce n’est qu’en France on le critique, c’est pathétique », a souligné l’ancien sélectionneur du Cameroun.

Choupo Moting accepte être la doublure de Robert Lewandowski au Bayern Munich. Samedi, il est rentré dans les derniers instants du match contre l’Arminia Bielefeld à la place du polonais.