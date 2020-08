Classement 2020 des meilleures universités du monde : Le Sénégal absent du top 1000

Selon L’Observateur, le Sénégal ne figure pas dans le top 1000 du classement Shanghai Ranking Consultancy, qui répertorie les meilleures universités du monde pour l’année 2020.

D’après le Directeur de la qualité de l’Ucad, Mamadou Sarr, cette situation s’explique par un défaut de lisibilité et non un problème de production. A noter que le Classement global de Shanghaï 2020 compare les « 1 000 meilleures universités dans le monde » selon 6 indicateurs.

Il s’agit notamment du nombre de lauréats du prix Nobel et de médailles Fields parmi le personnel, le nombre de chercheurs hautement cités, le nombre d’articles publiés dans les revues Nature et Science, le nombre d’articles indexés dans le Science Citation Index et la « performance » académique (la somme de tous les indicateurs précédents) rapportée à l’effectif d’enseignants-chercheurs et de chercheurs.