Cité Keur Gui : Le domicile de Ousmane Sonko encerclé par les forces de l’ordre

Le domicile du leader de Pastef, Ousmane Sonko, situé à la Cité Keur Gorgui, est actuellement sous siège. Les forces de l’ordre ont déployé un dispositif important autour de la résidence du politicien et ont bloqué toutes les routes qui y mènent. Cette opération vise à restreindre les mouvements de Sonko et à empêcher d’éventuelles manifestations ou rassemblements de ses partisans à proximité de son domicile.

Sous-titre: Manifestations prévues dans les 14 régions du Sénégal

Suite au succès du grand meeting de Yewwi Askan Wi, qui s’est tenu mardi aux Parcelles Assainies, les partisans de Pastef et d’Ousmane Sonko prévoient de nouvelles manifestations dans l’ensemble du pays. Ces rassemblements sont programmés pour ce mercredi et concernent les 14 régions du Sénégal. Les organisateurs appellent à une mobilisation massive afin de soutenir leur leader et de faire entendre leur voix face aux autorités.

A travers ces manifestations, l’opposition compte dénoncer l’«instrumentation de la Justice» et les «arrestations arbitraires».