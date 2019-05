«Enfant de la République», bénéficiaire de la longue tradition sénégalaise d’accueil et d’intégration des étrangers, Salif Sadio est devenu, au cours de ces 20 dernières années, l’homme le plus haï du Sénégal. Recherché par l’armée sénégalaise qui l’a, en de nombreuses reprises, déclaré mort ; combattu par ses propres «frères» du MDFC, l’enfant terrible de Kartiack a réussi la prouesse de se faire passer pour le principal chef rebelle sans qui il sera impossible d’avoir la paix en Casamance. Retour sur le parcours ensanglanté de ce soixantenaire dont la légende hante les forets casamançaises.

Ancien élève du Lycée Djignabo de Ziguinchor, c’est le 10 octobre 1986 que Salif Sadio a rejoint le maquis d’Atika dont il réclame, aujourd’hui, le commandement. Avant lui, c’est un ancien Sergent-chef de l’armée sénégalaise –Alioune Badji- qui a mis en place les fondamentaux de ce qui est aujourd’hui la rébellion casamançaise. Et avec du bric et de broc a tenté de transformer des vieux cueilleurs de vin de palme en une force de résistance, armés tout juste de leur courage et munis d’arcs et de flèches, riches simplement de leur vœu sacré de ne quitter la brousse que lorsqu’ils arracheront au Sénégal l’indépendance de la Casamance. Rentré dans le maquis en ce début de l’année 1983, le sergent-chef Alioune Badji a été tué le 18 décembre 1983, lors de la tentative de prise du camp des GMI, ex Sonar, devant le monument aux morts, à Boucotte Sindian.

A sa suite, c’est un autre Sergent-chef qui, choqué par les récits de la folle répression policière exercée sur des populations civiles, a décidé de reprendre le flambeau. Après avoir essayé de rallier des Casamançais de Dakar à la cause du MFDC et vendu ses biens pour rejoindre la Casamance, le Sergent-chef Amédé Sagna a été victime d’un incendie. Brulé sur 90% de son corps, celui qui se rêvait le remplaçant d’Alioune Badji a été évacué à l’hôpital de Bignona où il succomba en 1983. C’est à la suite de cette subite disparition d’Amédé Sagna que Sidy Badji a hérité du poste. Retraité de l’armée sénégalaise, Sidy Badji était revenu à Ziguinchor pour profiter de sa vie civile.

Et s’était acheté un taxi clando à bord duquel il reliait la ville de Ziguinchor aux villages environnants; en attendant de mettre en valeur la parcelle qu’il venait d’acquérir. Mais, alors qu’on le disait vacciné contre la fièvre indépendantiste qui gangrenait le milieu casamançais, un événement ordinaire aux conséquences incalculables va pousser Sidy Badji à faire siennes les thèses sécessionnistes pensées par Mamadou Nkrumah Sané et théorisées par l’Abbé Augustin Diamacoune Senghor. «Sidy Badji n’a jamais été un indépendantiste convaincu. C’est pour défendre ses intérêts personnels qu’il s’est engagé dans le maquis.» Soutiennent les détracteurs du fondateur du front nord du mouvement indépendantiste. Vraie ou fausse accusation pour le discréditer? Seuls les témoins directes de cette période fondatrice d’Attika pourront le réécrire ce chapitre de l’histoire. Mais, une chose est sûre : ce doute entretenu sur la sincérité de l’engagement de feu Sidy Badji n’est pas sans fondement.

En effet, c’est sa désappropriation de sa parcelle au profit de Sassy Tours qui a précipité l’engagement de Sidy Badji. Lorsque, en cette année 1983, il a rejoint le camp Sihalébé Diatta, il était le plus expérimenté des maquisards. Le seul rebelle avec une vraie expérience militaire, obtenue des rangs d’unités combattantes de l’armée française. Après plus dizaine d’années de commandement, Sidy Badji est mort de cancer du foie, à Ziguinchor. Entre-temps, il s’était brouillé avec toutes les unités combattantes du MFDC et entamé de discréditer l’Abbé Diamacoune à qui il reprochait d’avoir «envoyé des gens dans le maquis pour l’indépendance. Aujourd’hui, tu n’en parles plus, tu ne parles que de paix; si tu n’y crois plus, dis-le à ceux qui sont dans le maquis et aux Casamançais». Lui avait-il lancé devant le général Mamadou Niang, ministre de l’intérieur, venu, en 2003, l’inviter à rejoindre l’abbé Diamacoune qui venait de signer un énième accord de paix avec le président sénégalais, Abdoulaye Wade.

