Chronique: Le peuple Sénégalais a faim, il a soif et son chef lui rit au nez

Il a faim, il a soif et il l’a crié sur tous les toits. En tout temps. Le peuple sénégalais est désespéré, ses robinets ne sortent plus d’eau potable, ses maisons sont toujours occupées par les eaux pluviales si ce n’est la boue et les rampants dangereux qui y ont élu domicile. Ses enfants ne mangent plus à leur faim et, faute de moyens pour continuer de soutenir de faramineux dépenses inutiles, les familles sont pressées de voir leur malade mourir que d’être gardé en vie dans des hôpitaux délabrés.

Alors que la Covid-19 continue son avancée macabre dans l’indifférence totale des autorités, qui ont confié le sort des Sénégalais à Dieu, les hôpitaux sénégalais, sous équipés et avec un personnel peu motivé, sont devenus des mouroirs; s’ils ne renvoient pas, tout simplement, leurs patients crever dans la rue ou auprès des leurs. Pendant ce temps, par dizaines, ses jeunes désemparés par la cherté de la vie et le manque de perspectives se ruent, tous les jours, vers la mer où une mort atroce les attend sur la route de Barsakh. Tenaillés par la faim, terrorisés par les grosses vagues du grand bleu qui les sépare de Barça, assoiffés de réussite rapide, éreintés par de longues heures de vadrouilles en haute mer, ils meurent, tous les jours, sans que ces crimes contre l’humanité n’émeuvent grand monde dans ce pays qu’on dit croyant, accueillant et humaniste.

Le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple est déboussolé. Terrorisé par un quotidien qui ne lui promet rien de bon, il attendait beaucoup de l’avenir que lui a promis Macky Sall. Puis, alors qu’il doutait encore et se demandait s’il doit fuir le Sénégal comme ses jeunes ou rester dans le pays, de petits malins sont venus lui dire que le chef a entendu sa douleur. Que le chef va y mettre un terme. A défaut d’arrêter les vagues migratoires, Macky Sall va empêcher les jeunes de fuir l’enfer du Sénégal et leur donner des emplois. D’ailleurs, un certain Tamsir Faye de l’Anpej est venu récemment leur dire que des perspectives de leur trouver des débouchés au Sénégal existaient. Il a été suivi par un certain Dame Diop dont la parole n’a jamais rien valu. Et, dès qu’ils ont fini leur logorrhée verbale, le peuple est revenu à sa dure réalité: tout cela n’était que de la politique. A la télé comme dans les journaux, le peuple a appris, le même jour, que plusieurs dizaines de ses enfants sont encore morts. Cette fois-ci, c’est la marine nationale qui aurait fait chavirer leur embarcation pour qu’ils ne soient pas comptabilisés dans le bilan catastrophique de ce chef qui leur avait, pourtant, promis des emplois à tous.

Le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple a besoin de se soigner. Il l’a crié sur tous les toits, puisqu’il n’a jamais voulu utiliser un autre moyen de contestation que l’imploration de ces bourreaux qui le gouvernent. A la fin de leurs lamentations, de petits malins sont venus, avec des formules débiles et inaccessibles, leur dire que le PSE allait les débarrasser de la faim, que “de grands projets du chef de l’Etat allaient éradiquer la soif au Sénégal” et que “des milliards éjectés par des partenaires” allaient redonner la santé aux Sénégalais. Docile, le petit peuple est retourné à son oisiveté. Il n’a, certes, pas cru les paroles déclamées par des bonimenteurs professionnels. Il attendait de voir avant de juger. Il a surtout beaucoup attendu quand on lui a dit que, après avoir écouté ses doléances, Macky Sall avait décidé de dissoudre son gouvernement de paresseux.

Des tapalékaat, experts en manipulations de masse, envoyés par le palais, ont fait entendre que “le chef allait refaire un gouvernement de combattants. D’actifs.” “Des gens formés au Fast-Track” sans que le petit peuple ne sache ce que ce mot barbare voulait dire. “Et, comme un diable sorti de sa boite“, -le mot est de Idrissa Seck parlant de Abdoulaye Wade-, Macky Sall s’est rappelé aux souvenirs du petit peuple affamé. Il lui a reconduit ses mêmes ministres sourds et étrangers à la souffrance du peuple pour les dompter à nouveau. Pire, alors que le petit peuple s’attendait à ce qu’on lui annonce la fin de ses souffrances, Macky Sall lui a ri au nez. L’a traité de bon à rien, incapable d’entendre et de comprendre les enjeux de son destin. Et lui a imposé le tortueux Idrissa Seck qui doit gérer, avec ses deniers, un machin budgétivore nommé CESE dont personne, au Sénégal à part Macky Sall, ne sait à quoi il sert vraiment.