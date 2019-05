Christophe Castaner : «Le terrorisme est présent au Sénégal »

C’est une information qui va susciter la peur dans certaines chaumières sénégalaises. Le ministre français de l’Intérieur Christophe Castaner l’a dit tout haut hier. «Le Terrorisme est présent au Sénégal… » En visite au Sénégal, le patron de la Place Beauvau a discuté de la lutte contre le terrorisme avec le ministre sénégalais de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye relate L’AS. Il pense que la question du terrorisme nécessite une vigilance de la part des Etats. «Car même si le terrorisme n’est pas menaçant ici au Sénégal, il est présent. Et il est particulièrement présent au niveau régional. Par conséquent, il nous faut être vigilants en mobilisant acteurs et partenaires. C’est ce que la France souhaite faire aux côtés du Sénégal, et c’est ce que le Sénégal fait aussi aux côtés de la France», affirme M. Castaner.

