Choix de Déthié Fall comme député : Thierno Bocoum dément et rectifie Diattara

L’espace politique sénégalais est devenu un terrain d’invectives, de calomnies et d’injures. Les coups se donnent à la pelle. Le dernier en date, c’est l’histoire de Rewmi d’Idrissa Seck qui est étalée sur la place publique. En effet, lors de la rencontre des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de ce mardi, le ministre de l’Economie numérique, Yankhoba Diattara, a raconté une anecdote sur le choix de Déthié Fall comme député de Rewmi lors des dernières élections législatives de 2017.

Selon lui, c’était à l’issue d’une réunion à 4 entre lui, Déthié Fall, Thierno Bocoum et Idrissa Seck. Ce dernier leur aurait demandé de se concerter pour choisir qui d’entre eux trois prendrait le siège de député à l’Assemblée nationale. « Quand nous nous sommes réunis, Déthié Fall, qui m’entend et Thierno Bocoum qui m’entend aussi, ont porté leur choix sur ma personne. Et quand on est allé dire à Idrissa Seck que notre choix s’était porté sur ma personne, lui m’a demandé de laisser le siège à Déthié Fall. J’ai accepté sans piper mot », a révélé Diattara. Qui a été formellement démenti par Thierno Bocoum. « Mon frère Diats, je pense que tu as commis une erreur en me prenant comme témoin d’une histoire dont tu as la preuve de la fausseté. Je ne pense pas tu aies oublié qui je suis. Mon témoignage est le suivant : c’est faux, totalement faux, honteusement faux. Ce que tu as relaté n’a rien à voir avec la vérité », a écrit le porte-parole de la coalition AAR Sénégal sur sa page Facebook, rapporte Le Témoin. Peut-être que le président de Rewmi va éclairer l’opinion pour l’histoire.